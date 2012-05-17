Директора музею затримали з краденою іконою XVII століття

Ікона була викрадена в 1994 році з краєзнавчого музею Вологодської області (РФ), її вартість на чорному ринку - близько мільйона доларів.

Оперативники затримали у Москві директора музею з краденою іконою XVII століття, повідомив РІА "Новости" в четвер офіційний представник МВС РФ.

Ікона була викрадена в 1994 році з краєзнавчого музею Вологодської області, її вартість на чорному ринку - близько мільйона доларів, зазначив співрозмовник агентства.

"Співробітниками головного управління кримінального розшуку МВС Росії, ФСБ Росії та НЦБ Інтерполу при МВС Росії був затриманий 62-річний директор одного з московських музеїв, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за контрабанду. З`ясувалося, що любитель старовини вилетів в Дюссельдорф, де придбав у громадянина Німеччини ікону XVII століття "Трійця Старозавітна", яка знаходиться в міжнародному розшуку", - сказав представник МВС.

За його словами, ікона була написана в 1690 році відомим майстром - іконописцем Кирилом Улановим і є культурною та історичною цінністю для Росії. "Для Росії, по суті, вона безцінна. За даними незалежних експертів, ціна ікони на так званому чорному ринку становить мільйон доларів", - зазначив співрозмовнике агентства.

Після прибуття в Москву, в будівлі аеропорту "Домодєдово", чоловік був затриманий, ікона вилучена. Призначена експертиза, за результатами якого вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи за статтею "Незаконне переміщення через державний кордон РФ культурних цінностей у великому розмірі".