Племінницю Кулиняка зробили головредом журналу Мінкульту

Племінниця міністра культури Михайла Кулиняка Оксана Гайдук очолить журнал "Українська культура".

Про це стало відомо на прес-конференції, присвяченій виходу 1000-го номера журналу.

"... А 15-го травня на моє місце призначили випускницю Інституту журналістики, племінницю міністра культури України Оксану Гайдук", - заявила на заході вже колишній головний редактор журналу Марія Хрущак.

Судячи зі сторінки Оксани Гайдук у соцмережі Facebook, дівчині десь 23-24 роки. У 2006-му вона закінчила школу № 16 у місті Кузнецьк Кемеровської області Російської Федерації.

Освіту журналіста племінниця Кулиняка отримувала в Інституті журналістики при університеті Шевченка. А своїм роботодавцем Оксана вказала Міністерство культури і туризму.

Як відомо, раніше редакція журналу "Українська культура" звільнилася у повному складі.

Як тоді заявила головний редактор журналу Марія Хрущак, редакція здала в друк 1000-й номер і звільнилася.

"Якщо коротко - ми пішли з поваги до свого проекту, який, не виключено, може в майбутньому з’явитись за підтримки інших людей і трохи під іншою назвою. Красно дякуємо вам усім за підтримку, без вас усіх ми б набагато раніше прикрили лавочку", - написала Хрущак.

Як зазначає Телекритика, журнал "Українська культура" газетно-журнального видавництва Міністерства культури відновив вихід в оновленому форматі у червні 2011-го. Видання цього періоду відзначає сучасна верстка та дизайн, а також увага до сучасного мистецтва.

Українська правда