”Два в одному”: Ступка – найскладніший, Литвинова – інфантильна...

Прем`єра нашумілого фільму Кіри Муратової "Два в одному" пройшла, як не дивно, без зайвого пафосу, який, зрештою, стрічці можна було й пробачити. Українську презентацію картини розділили на два дні. У п`ятницю влаштувати прес-показ і прес-конференцію, а вже в суботу – власне прем`єру з запрошеними зірками фільму.

Слід відразу попередити – тим, кому не подобаються фільми Кіри Муратової, дивитися "Два в одному" не варто. У тих, кого нервує Рената Литвинова, з`явиться зайвий привід обговорити надзвичайну манерність актриси. Не заперечиш одного – "Два в одному", як і усе, що знімає Муратова, легко претендує на звання геніального фільму. Недарма ж стрічка вже отримала високі нагороди – кінопремію "Ніка" у номінації "Кращий фільм країн СНД та Балтії", "Золоте яблуко" за найкращу режисуру на фестивалі "Кіно-Ялта" та ще безліч важливих звань і схвальних відгуків...

"Два в одному" – це дві новели, одна з яких плавно перетікає в іншу. Починається фільм монологом Гамлета, який зі сцени читає... монтер Вітя. Зрештою, головним героєм першої розповіді стає... повішений у театрі актор. Протягом години, за яку до театру їде міліція, працівники "святої святих" виявляють усю свою байдужість щодо померлого – з його руки знімають перстень, через нього спотикаються... Із початком вистави починається і друга новела фільму, у якій – всього три головні герої. Про них – трохи нижче.

На прес-конференції Кіра Муратова зізналась, що не боїться критики. Як не боїться і того, що її назвуть "збоченим режисером, повернутим на темі сексу". "Два в одному" зачіпають цю тему дуже різко – у другій із новел фільму дорослий чоловік пропонує своїй дочці або спати з ним, або привести йому для цього когось іще... Глядачі вже охрестили найбільш шокуючою сцену фільму, в якій герой (грає Богдан Ступка) знімає зі своєї доньки (Наталя Бузько) штани, колготи та білизну. Причому режисер показує це зовсім не завуальовано, а цілком відверто – камера стоїть просто перед героями. Муратова пояснює, що все це абсолютно природно – у таких ситуаціях, мовляв, без оголеності не обійтись. А от для актриси Наталі Бузько ця сцена, за її ж словами, стала абсолютною несподіванкою...

Богдан Ступка у фільмі виглядає абсолютно незвично. Роль напівбожевільного чоловіка, який то голосно м`явкає, то пропонує героїням дивитися порнографію, то закидає собі на плечі ноги Ренати Литвинової, спершу ніяк "не в`яжеться" зі звичним образом артиста. Проте дуже скоро усвідомлюєш, що цю роль не міг зіграти ніхто, крім Богдана Сильвестровича. Навіть і сама Кіра Муратова вважає цей образ найвдалішим у фільмі. "Він найскладніший, у ньому багато протиріч. Він заключає в собі матерію і дух, секс і любов. Це найцікавіший персонаж", – переконана Кіра Георгіїівна.

Втім, не можна заперечити того, що чи не переважна більшість глядачів прийде в кінотеатри все ж "на Литвинову". Епатажна актриса виступила сценаристом однієї з новел фільму, у якій і зіграла подругу доньки головного героя. Здивуються ті, хто звик уявляти Ренату Литвинову гламурною білявкою з неповторним акцентом і манерою розмови. Зрештою, манерність залишилась – а от саму Ренату в фільмі одягли у яскраве "безсмакове" вбрання. У стрічці її героїня – інфантильна "барбі" – безупинно й голосно регоче, час від часу видаючи "перли" неповторним "литвиновським" голосом.

На презентацію фільму Рената, у протиріч своїй героїні, прийшла в чорній сукні та капелюшку з чорною вуаллю, що повністю закривала очі. У такому образі Литвинова дуже нагадувала вдову. А от про свою героїню актриса висловилась просто: "Мені вона подобається. Пофігістка така...". Литвинова єдина з акторів переглянула фільм разом із глядачами – до цього остаточної версії "Два в одному" вона ще не бачила. "Сподобалось", – коротко кинула актриса після показу.

"Два в одному" варто подивитися хоча б тому, що стрічка справді "чіпляє". Кіра Муратова не боїться показувати людей такими, як вони є – божевільними, часом хворими, оголеними зовні й зсередини. "Я знімаю фільми про людей, їх психологію, характери, взаємовідносини. І мені подобається таємне робити явним. Мені набридли глобальні теми", – зізналася Кіра Георгіївна під час прем`єри.

Продюсер картини "Два в одному", президент кінокомпанії SOTA Cinema Group Олег Кохан, вважає українську прем`єру нового фільму Кіри Муратової головною кіноподією року. "Вона демонструє колосальний прорив вітчизняного кінематографу й формування бренду українського авторського кіно", – вважає Олег Кохан. Фільм вийде в прокат 27 вересня у Києві та містах-мільйонниках України. Прем`єра стрічки також відбудеться в Одесі та Москві.

Тетяна Данилова, фото ТаблоID