У фільмі Королівство повного місяця, що відкрив 65-й Каннський кінофестиваль, Брюс Вілліс зіграв свою найнезвичайнішу роль.

Про це він сказав на прес-конференції, що відбулася після показу фільму.

"Це такий дивний чоловік, я ніколи раніше таких не грав − він скромний і невдаха", − сказав у середу актор на прес-конференції після показу фільму для преси.

Вілліс розповів, що йому дуже подобаються Канни, проте він відчуває себе збентеженим: "Тут так багато знаменитостей", − сказав він.

Королівство повного місяця знято британським режисером Уесом Андерсоном. Зроблений у саркастичній манері трилер із життя скаутів 60-х розповідає про кохання 13-річних підлітків та їх спробах втекти від дорослих. Вілліс грає місцевого шерифа і вперше за багато років з`являється на екрані з волоссям. У картині також знялися Едвард Нортон, Тільда ​​Суїнтон, Білл Мюррей. Вони всі відзначили незвичайний сценарій фільму, який відразу привернув їх увагу та змусив не роздумувати над пропозицією Андерсона.

"Із першої ж сторінки я потрапила до абсолютно не знайомого мені світу і зрозуміла, що я хочу якщо не жити, то хоча б побути в цьому світі − він особливий", − сказала журналістам актриса.

Мюррей відгукнувся про своє ставлення до сценарію фільму так само емоційно: "Мене одразу, з перших же фраз, почало бити струмом, коли я почав читати присланий мені сценарій і постійно трусило".

Як повідомлялося раніше, 65-й Міжнародний Каннський кінофестиваль відкрився в середу, 16 травня, показом фільму Королівство повного місяця (Moonrise Kingdom) Уеса Андерсона.

Фестиваль буде проходити з 16 по 27 травня 2012 року. До основної конкурсної програми увійшли 22 фільми. Україна в конкурсі не бере участь, проте в рамках Каннського кіноринку буде працювати Український павільйон, який представить публіці три нових вітчизняних фільми: кіноальманах У кожного свій Чехов, стрічку Чемпіони з підворіття режисера Ахтема Сеітаблаєва і фільм ТойХтоПройшовКрізьВогонь режисера Михайла Іллєнка.

Корреспондент