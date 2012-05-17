Кулиняк образився на увагу ЗМІ щодо призначення своєї племінниці

Міністр культури України Михайло Кулиняк вважає образливою надмірну увагу до призначення його племінниці Оксани Гайдук головним редактором журналу «Українська культура».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

М.Кулиняк наголосив, що рішення щодо прийняття на цю посаду О.Гайдук приймала директор видавництва, а він до цього жодного стосунку не має.

За словами міністра, він мав розмову з директором, яка повідомила його, що раніше пропонувала обійняти цю посаду кільком журналістам, проте вони відмовлялися.

«Це її рішення, і вона мені сказала так: «Не буде вона справлятися - я її звільню», - сказав М.Кулиняк і додав, що не бачить нічого погано в цьому призначенні.

Водночас він висловив обурення і здивування надмірною цікавістю і негативним ставленням інших журналістів до цієї новини.