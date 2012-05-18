Столична влада не допустить знищення парку «Київ у мініатюрі»

Столична влада візьме під опіку парк «Київ у мініатюрі» та сприятиме його розвиткові.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це під час огляду музею сказав голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, приватний музей нині передусім потребує узаконення статусу. Очільник міськадміністрації пообіцяв особисто цьому посприяти.

«Я не допущу знищення неповторного куточка київської культури. Місто повинне підтримувати та сприяти таким чудовим приватним ініціативам. Переконаний, ми зможемо допомогти розширити експозиції парку та здобути для нього належний статус», – сказав О.Попов.

Як зазанчається в повідомленні, кілька тижнів тому керівництво парку заявило про загрозу його закриття через непомірно високу орендну плату на землю, що встановила Київрада.

Очільник міськдержадміністрації ініціюватиме перед Київрадою встановлення символічної орендної плати на землю та підписання з керівництвом приватного музею меморандуму про співпрацю, який передбачатиме підтримку парку з боку міської влади.

*** Парк «Київ у мініатюрі» розташований на території Гідропарку у Дніпровському районі столиці. Його експозиція, розташована на площі 1,8 га, представляє понад півсотні макетів будівель Києва, виконаних зі спеціального пластику у співвідношенні 1:33.

«Київ у мініатюрі» – це приватна ініціатива, музей створено виключно за кошти інвестора. Діти до 8 років, пенсіонери, діти-інваліди, учасники ВВВ, учасники та ліквідатори аварії на ЧАЕС мають можливість відвідувати його безкоштовно.

Парк відкрито влітку 2006 року.