Відтепер у «Парку Київська Русь» можна жити

У «Парку Київська Русь» для комфортного проживання та відпочинку гостям надають нову послугу – проживання у кемпінгу. Як повідомили у прес-службі, наметове містечко розташоване на екологічно чистій території зі свіжим повітрям та недоторканою природою, оточене лісом.

У «Парку Київська Русь» є аренда зручних наметів, можливість поставити власні намети та безліч розваг у рамках програм вихідного дня та фестивалів.

Кемпінг працює у вихідні та підчас проведення фестивалів. У будні кемпінг працюватиме тільки за попередньою домовленістю з адміністрацією.

Замовлення на розміщення приймаються безпосередньо у день заїзду в чергового адміністратора або на рецепції. Для великих компаній - від 10 осіб - місця у наметовому містечку бронюються за попереднім замовленням.

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