Українці придивляються до відпусток у країнах СНД

Українці придивляються до літніх відпусток у країнах СНД - через можливість поринути у східну культуру, отримати лікування, та не мати при цьому мовного бар’єру у спілкуванні. Про це повідомляє сайт «Пан Укрейн».

«Українці люблять відкривати щось нове. Зростаюча популярність таких курортів як Грузія тому підтвердження. Цього літа ми бачимо добрий потенціал Азербайджану. І важливий фактор привабливості країни для наших туристів - відсутність мовного бар`єру », - говорить заступник директора з туризму "Пан Укрейн" Ольга Юденко.

За її словами, у Азербайджані українців цікавлять старовинні палаци та фортеці, етнографічні музеї, найбільше в СНД скупчення малюнків наскального живопису, стародавні мечеті та православні храми, міста-музеї і мінеральні джерела.

Особливе місце в країні - курорт Нафталан. Сюди приїжджають лікуватися від захворювань кістково-м`язової системи - за допомогою нафталана, що видобувається в місті. Його лікувальні властивості стали передумовою для створення в Азербайджані бальнеологічного курорту. Лікування проводиться в нафталанових ваннах, застосовується і місцеве змазування.

У якості сувенірів українці везуть з собою із Азербайджану розписний посуд, вази, ювелірні вироби і, звичайно, килими. «Фамільний» килим може коштувати кілька десятків тисяч доларів.