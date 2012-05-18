Об`єднання українців Росії ліквідували

Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства юстиції РФ з проханням ліквідувати Об`єднання українців Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ із зали суду, відповідне рішення оголосив суддя Верховного суду Росії Микола Романенков.

«Вислухавши пояснення представників Мін’юсту та Об`єднання українців Росії, дослідивши матеріали справи, вислухавши судові дебати, Верховний суд РФ вирішив: заяву Міністерства юстиції РФ задовольнити, ліквідувати загальноросійську громадську організацію «Об`єднання українців Росії», виключивши її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб», - сказав М.Романенков.

Засідання суду відбувалося у відкритому режимі. Відповідно до постанови, сторони можуть оскаржити рішення впродовж місця. Мотивоване рішення буде направлено сторонам поштою у встановлені строки.

Водночас, адвокат ОУР Алім Жгульов наголосив, що під час засідання Верховного суду РФ жодних нових доказів вини ОУР Мін’юст РФ не надав.

«Ми з рішенням не згодні і будемо направляти апеляцію у встановлені законом строки», - заявив він.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року стало відомо, що Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

За словами адвоката ОУР А.Жгульова, Мін’юст РФ звинувачує екс-співголову ОУР Валерія Семененка у тому, що він у період тимчасового припинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це і стало приводом для ліквідації організації.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з`їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.