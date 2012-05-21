Андріївський узвіз відкриється для киян після реконструкції 2-3 червня

Андріївський узвіз в Києві відкриється після реконструкції 2-3 червня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Цілком можливо, що ми влаштуємо свято на Андріївському узвозі з культурною програмою в один з вихідних, наприклад, 2 чи 3 червня. Подивимося по тому, як завершуватимуться роботи, нам погода, на жаль, останнім часом заважає... У будь-якому разі цей захід приурочено до святкування (Дня Києва - УНІАН), плюс-мінус кілька днів, покажуть обставини», — сказав він.

О.Попов відзначив, що святкування Дня міста почнеться завтра і триватиме до початку Євро-2012.

«У нас на День міста буде 346 заходів, і тому ми вирішили розпочати святкування з 19 числа з концерту на Майдані Незалежності і закінчити аж на початок Євро-2012, тобто 7-8 червня», - уточнив голова КМДА.

Він також повідомив, що місто виконало всі зобов`язання, пов`язані з проведенням у столиці чемпіонату Європи з футболу.

«Всі зобов`язання перед Євро вже виконані. Робочі питання, пов`язані з впорядкуванням міста, організацією питань руху, інформаційної політики у стадії завершення. Тому ми зустрінемо Євро, зробивши все можливе і неможливе», - додав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Київської міської державної адміністрації О.Попов обіцяв, що кияни на День міста вже зможуть гуляти оновленим Андріївським узвозом.

День Києва традиційно святкується в останні вихідні травня. У 2012 році День Києва припадає на 25-27 травня.