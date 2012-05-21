Провідні православні журнали презентовано на українському прикордонному кораблі

Презентація провідних православних журналів для сімейного читання: «Фома в Україні», «Фамілія» і журналу для молоді «Отрок.ua» відбулася на прикордонному кораблі ВМС України «Гетьман Сагайдачний» в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, глава Синодального відділу у справах молоді УПЦ єпископ Обухівський Іона (Черепанов) під час зустрічі з екіпажем військового корабля нагадав матросам, які несуть термінову службу, про важливість християнських цінностей у кожній родині.

«Всі ви маєте сім`ї або скоро їх створите. Найголовніше, щоб виховання дітей в родинах було пов`язане з розумним, добрим, вічним – з християнством, православ`ям. Ви служите в тому місці, де князь Володимир прийняв святе хрещення, звідки прояснилася православ`ям вся наша країна. Якщо ми житимемо за християнськими заповідями, то сім`я буде міцною, а життя наповнене радістю. Адже з Богом все можливо», - сказав Єпископ Іона.

У свою чергу, головні редактори провідних православних журналів розповіли про видання і подарували особовому складу свої примірники.

Презентація українських православних журналів на прикордонному кораблі «Гетьман Сагайдачний» відбулася напередодні II Всеукраїнського православного фестивалю «Сімейні читання», що відкрився в Севастополі 20 травня.

Організатори фестивалю обрали Севастополь як презентаційний майданчик для ознайомлення читачів з новою нішею в ЗМІ – православні журнали для сімейного читання.