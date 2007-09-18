Помер автор ”Колеса часу” Роберт Джордан

16 вересня у місті Чарльстон, США, від рідкісного захворювання крові помер американський автор фентезі Роберт Джордан, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Джордану було 58 років. Світову популярність йому приніс фентезі-цикл "Колесо часу", в якому налічується 11 книг. Джордан не встиг завершити роботу над дванадцятою книгою.

Справжнє ім`я Роберта Джордана - Джеймс Олівер Рігні-молодший (James Oliver Rigney, Jr.). Він народився 17 жовтня 1948 року в Південній Кароліні. З 1968 по 1970 роки Рігні брав участь у в`єтнамській війні, де одержав декілька державних нагород.

У середині 70-х Рігні закінчив військовий коледж Цитадель (The Citadel) й одержав науковий ступінь з фізики. Ранні романи в жанрі історичної прози Джордан писав під псевдонімом Реган О’ніл.

Під ім`ям Роберта Джордана письменник почав видаватися у 1982 році. У 80-і роки Джордан видав сім книг про Конана-Варварова. У 1990 році вийшов перший роман серії "Колесо часу".

Джордан страждав первинним амілоїдозом з кардіоміопатією. Це захворювання призводить до потовщення серцевих стінок. У Джордана залишилася дружина Херрієт (Harriet McDougal Rigney), якійвін присвячував свої книги.