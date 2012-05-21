Жадан не має бажання долучатись до «дерибану»
10:18, 21 травня 2012Культура
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Письменник не збирається йти в депутати
Письменник Сергій Жадан спростовує інформацію про те, що балотуватиметься до Верховної Ради на виборах 2012 року.
Так він прокоментував інформацію про нібито його бажання йти на вибори.
"Я не мав і не маю наміру брати участь у виборах у якості кандидата в депутати, оскільки вважаю вітчизняний парламентаризм великою вигрібною ямою", - сказав він.
За його словами, він мав на увазі те, що збирається прийти на виборчу дільницю під час голосування.
"Зворушливо, що мій імовірний намір прийти й проголосувати на наступних парламентських виборах був потрактований як бажання долучитись до того дерибану, котрим є український парламент", - зазначив поет.
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