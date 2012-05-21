Завершується восьмирічна епопея Доктора Хауса

Остання серія "довгограючого" фільму виходить з інтригуючою назвою "Всі смертні".

Заключна 177-а серія популярного серіалу "Доктор Хаус" з Х`ю Лорі в головній ролі суперечливого геніального діагноста Грегорі Хауса, виходить у понеділок на екран, повідомив телеканал FOX.

Серіал у жанрі медичної драми, створений Девідом Шором, тривав вісім років, у кращі моменти приваблюючи до екрану майже 30 мільйонів глядачів, зазначає ТСН.

Пік популярності "Доктора Хауса" припав на 2007-й рік, однак потім аудиторія стабільно скорочувалася і в останні місяці впала до 5,5-6,6 мільйона людей, незважаючи на численні "Золоті глобуси" і шість "Еммі" за сценарій і постановку.

Уродженець Великої Британії Лорі потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор телесеріалу - його гонорари за кожну серію в 2010 році досягли безпрецедентних 700 тисяч доларів.

"І глядач, і доктор втомилися", - пояснюють продюсери завершення проекту. До того ж Лорі хоче більшою мірою зосередитися на музичній, а не акторській діяльності - він грає на клавішних і співає у благодійній рок-групі Band From TV.

Остання серія "довгограючого" фільму виходить з інтригуючою назвою "Всі смертні". Фанати Хауса намагаються вгадати, чим завершиться улюблений серіал – одні передчувають любовний "хеппі енд", який нарешті наповнить головного героя. Інші переконані, що восьмирічна епопея вирішиться смертю доктора. Помірні оптимісти припускають, що Хаус в останньому епізоді винайде щось геніальне - як панацея від раку чи СНІДу.