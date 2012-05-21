Гайтана виступить під № 7 у другому півфіналі Євробачення

Офіційне відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2012" відбулося в суботу в "Євроклубі", розташованому на березі Каспію.

У церемонії відкриття взяли участь делегації всіх 42 країн-учасниць "Євробачення". Символ конкурсу цього року - вогняна квітка, а слоган - Light your fire! Цими малюнками і написами прикрашений весь центр міста, а на площі перед Старим містом встановлена величезна неонова куля з емблемою конкурсу. Набережна міста освітлена ліхтарями у формі головної емблеми пісенного конкурсу - серця, повідомляє "РІА Новости".

В результаті півфіналів, які відбудуться 22 і 24 травня, буде визначена двадцятка фіналістів. Крім них на сцену Baku Crystal Hall у фіналі 26 травня вийдуть виконавиця з Азербайджану та ще з п`ятьох країн - засновниць конкурсу (Німеччина, Іспанія, Великобританія, Франція та Італія).

Переможців конкурсу, як і торік виберуть за допомогою глядацького голосування та професійних журі в кожній країні.

У першому півфіналі на сцену вийдуть представники: Чорногорії, Ісландії, Греції, Латвії, Албанії, Румунії, Швейцарії, Бельгії, Фінляндії, Ізраїлю, Сан-Марино, Кіпру, Данії, Росії, Угорщини, Австрії, Молдови та Ірландії.

У другому півфіналі - Сербії, Македонії, Нідерландів, Мальти, Білорусі, Португалії, УКРАЇНИ, Болгарії, Словенії, Хорватії, Швеції, Грузії, Туреччини, Естонії, Словаччини, Норвегії, Боснії і Герцеговини, Литви.

