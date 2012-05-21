У Севастополі відбувся фестиваль православних журналів «Сімейні читання»

У Севастополі 20 травня відбувся II Всеукраїнський фестиваль православних журналів «Сімейні читання». Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фестивалі взяли участь провідні українські православні видання: журнал для сімейного читання «Фамилия», молодіжний журнал «Отрок.ua», журнал для тих, хто має сумніви «Фома в Украине», журнал для думаючих «Лоза», дитячі журнали «Лесенка» і «Капельки», а також інтернет-портал «Православие в Украине».

Організатори фестивалю обрали Севастополь як презентаційний майданчик для ознайомлення читачів з новою нішею в ЗМІ - православні журнали для сімейного читання.

«Місіонерський проект створений з метою популяризації православних видань серед церковної і світської громадськості в містах Україні. Мета фестивалю - ознайомити потенційних читачів з сучасною якісною православної періодикою, зробити її більш відомою і близькою людям», - зазначили організатори.

Презентація журналів почалася в Будинку Москви і тривала на Приморському бульварі.

Глава Синодального відділу у справах молоді УПЦ єпископ Обухівський Іона (Черепанов) у своєму привітанні зазначив, що одна з цілей православних видань - це зміцнення інституту сім`ї та побажав, щоб захід став для всіх сходинкою на шляху до Христа.

Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта зазначив, що знайомство з православними журналами допоможе людям, які роблять свої перші кроки у вірі.

У свою чергу, головні редактори провідних православних журналів представили свої видання. Севастопольці змогли поспілкуватися з керівниками видань і познайомитися з концепцією журналів.

Головний редактор журналу «Фамилия» Наталія Горшкова відзначила необхідність спілкування з читачами «за рамками» журналу. «Нам важливо почути вашу думку, побачити вас», - сказала вона.

Презентуючи молодіжний журнал «Отрок.ua», ігумен Валеріан (Головченко) говорив про те, як важливо привчати дітей до відповідальності.

«Поголовна безвідповідальність - візитівка нашого покоління. Нам ставлять незручні питання. Нам потрібно не боятися відповідати на них», - вважає отець Валеріан.

Головний редактор журналу «Фома в Украине» Антон Нікітін розповів про те, що видання «Фома» виходить в Росії вже 17 років, а з квітня цього року видається і в Україні. «Фома в Україні» - співрозмовник віруючих і тих, хто сумнівається. Це журнал про красу православ`я, про творіння і подвиг. Життя людини не закінчується земним існуванням, ми всі повинні робити набагато більше», - вважає А.Нікітін.

Головний редактор журналу «Лоза» Тетяна Горячова говорила про те, що видавці православних журналів вкладають в кожен номер частинку своєї душі. «Герої публікацій - українці, які несуть красу віри, і прагнуть перенести любов до Бога в людські серця», - сказала вона.

Головний редактор журналу «Капельки» священик Сергій Бєлянов, аналізуючи ринок сучасної дитячої літератури, вважає важливим задуматися про духовну безпеку дітей.

«Дітям не можна говорити: «Це не треба читати». Треба щось дати натомість», - каже отець Сергій Белянов.

Фестиваль «Сімейні читання» проходить з благословення предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Володимира. Проект здійснюється під керівництвом голови Синодального відділу у справах молоді УПЦ єпископа Обухівського Іони (Черепанова). Засновниками фестивалю виступили журнали «Отрок.ua» і журнал «Фамилия».

Як повідомляв УНІАН, напередодні фестивалю презентація провідних православних журналів відбулася на прикордонному кораблі ВМС України «Гетьман Сагайдачний» у Севастополі.