В столиці відсвяткували День Європи

Кілька десятків тисяч киян та гостей міста на Хрещатику відзначили ювілейний десятий День Європи.

Як повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації, у центрі столиці розташувалося «Європейське містечко», у якому більше двадцяти дипломатичних представництв презентували свої країни. Бажаючі могли «відвідати» одразу кілька європейських країн – експозиції тематичних національних павільйонів країн-членів ЄС та інформаційно-інтерактивні майданчики працювали до 18.00.

Також у «Європейському містечку» до 6-ї години вечора працювала фотовиставка «10 років співробітництва Європейського союзу та України». Крім того, на Хрещатику діяла інформаційна виставка «6 тем про розвиток європейських цінностей та підходи в контексті України». На сцені біля будівлі КМДА пройшла культурно-мистецька програма, присвячена відзначенню Дня Європи у Києві, «VI Фестиваль «Містерія танцю».

Більше того на Хрещатику функціонували спортивно-розважальні павільйони, проходили різноманітні інформаційні та культурно-масові заходи, майстер-класи тощо.

Цього ж дня у Маріїнському парку пройшла загальноміська акція «Вулична галерея посмішок».