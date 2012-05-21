На Свято героїв Компаніченко співатиме історичних пісень
19:10, 21 травня 2012Культура
1 0
У Будинку письменника
23 травня 2012 року о 19.00 в Будинку письменника (вул. Банкова, 2, Великий зал) відбудеться благодійний концерт Тараса Компаніченка.
Виступ присвячений Святу Героїв.
У виконанні кобзаря, бандуриста і лірника Компаніченка прозвучать твори середньовіччя, бароко, класицизму, романтизму, часів Української революції 1917-1921 років, відомі та маловідомі народні пісні.
Свято Героїв 23 травня започатковане у 1941 році Організацією Українських Націоналістів. Оунівці наголошували, що у травні загинули засновник і провідник ОУН Євген Коновалець, ідеолог державної самостійності України Микола Міхновський, керівник української національно-визвольної боротьби 1917-1921 роках Симон Петлюра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter