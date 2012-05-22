Австралія даватиме візи українцям без оригіналів паспортів

Австралія скасувала вимогу до громадян України відправляти оригінал закордонного паспорта в посольство Австралії в Росії та Україні за сумісництвом для оформлення візи.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передають Українські новини.

Відповідно до повідомлення, з 1 травня МЗС Австралії внесло відповідні зміни до процедури оформлення віз для українців.

Тепер, за результатами розгляду візового клопотання, заявнику буде відправлятися повідомлення про видачу візи, яке він зможе пред`явити авіаперевізникові під час вильоту з України.

Персонал авіаліній буде проводити автоматичний контроль наявності дійсної візи в пасажира під час здійснення процедури реєстрації на рейс або в пункті транзитного проїзду.

Разом з тим, посольство Австралії в Росії застерігає, що деякі авіаперевізники можуть продовжувати вимагати візу в паспорті пасажира.

У такому разі необхідну авіаперевізникові інформацію про візовий статус пасажира надає в цілодобовому режимі оперативний пункт департаменту імміграції та громадянства Австралії за телефоном +61 1300 368 126.

Як повідомлялося, президент Віктор Янукович упевнений у зміцненні відносин України та Австралії.

Українська правда