В АЛТУ прогнозують зростання турпотіку з Туреччини до України

Туристичний потік з Туреччини до України значно збільшиться внаслідок скасування візового режиму між державами, прогнозують в Асоціації лідерів турбізнесу України.

Як повідомляє прес-служба Асоціації, скасування віз і, відповідно, візового збору – істотний чинник для стимулювання турпотіку з Туреччини, адже за інформацією Посольства України в Республіці Туреччина, вартість оформлення візи, в тому числі і туристичної, для громадян Туреччини складала від 85 до 200 доларів.

В АЛТУ констатують, що сьогодні кількість туристів, що їдуть з України до Туреччини у 20 разів перевищує кількість туристів, що їдуть з Туреччини до України.

Якщо в 2011 році, за інформацією Посольства Республіки Туреччина в Україні, цю країну відвідало понад 600 тисяч українських туристів, то Україну, за даними Державної прикордонної служби України, - 30,5 тисяч турецьких туристів.

Водночас в Асоціації вважають, що на кількість українських туристів скасування візового режиму не вплине, оскільки режим в’їзду громадян України до Туреччини і так був спрощений: віза терміном на 3 місяці оформлюється в аеропорті і вартує 30 доларів.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 25 квітня 2012 року Урядом України була затверджена Угода про безвізовий режим України з Туреччиною, яка набуде чинності 1 серпня 2012 року.

*** Асоціація лідерів турбізнесу України (АЛТУ) - перше професійне об`єднання суб`єктів туристичної діяльності, створене в 2007 році провідними туроператорами України. Загальна частка членів АЛТУ на туристичному ринку України оцінюється приблизно в 70% у виїзному і понад 30% у внутрішньому туризмі.