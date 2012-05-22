Відкрита Брама: музичні уїкенди Україна/Польща

Польський Інститут у Києві, Інститут Адама Міцкевича (Варшава), Національний Заповідник «Софія Київська», запрошують усіх бажаючих на серію концертів. Протягом червня, два рази на тиждень, Золоті Ворота відкриватимуться для того, аби представити найцікавіші музичні колективи Польщі та України. Рок, експериментальна електронна музика, джаз, академічна музика – коктейль звуків в одній з найдавніших будівель Східної Європи.

Програма:

1 червня, 17:00, Прес-конференція проекту

1-2 червня: рок

1.06 (п’ятниця), 18:00

Очеретяний кіт (UA) / HooDoo Band (PL)

2.06 (субота), 18:00

Гапочка (UA) / The Poise Rite (PL)

8-9 червня: експериментальна електронна музика

8.06 (п’ятниця), 20:00

Zavoloka (UA)/An On Bast & Maciej Fortuna (PL) Відео: Tenpoint

9.06 (субота), 21:00

Karbido „Music4Buildings Vol. 09 – Złote Wrota”, віджеїнг: VJ Cube (UA)

12-13 червня: джаз

12.06 (вівторок), 18:00

Квінтет Григорія Паршина (UA)

Mariia Guraievska Ethno Jazz Synthesis (PL)

13.06 (середа), 18:00

Тріо Наталії Лебедевої (UA)

Jerzy Małek Quartet (PL)

22-23 червня: академічна музика

22.06 (п’ятниця), 19:00

A cappella Leopolis (UA) + Hortus Artium (PL) спільний проект “Музика Києва часів Речі Посполитої та Гетьманщини”

23.03 (субота), 18:00

Ensemble Nostri Temporis(UA) + Amadrums Trio (PL) + Stanisław Welanyk (PL)

Детальніше на: www.polinst.kiev.ua