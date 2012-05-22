Письменник Дімаров відмовився від ордена Ярослава Мудрого (копія заяви)

Володимир Яворівський заявляє, що письменник Анатолій Дімаров відмовився від ордена Ярослава Мудрого IV ступеня, яким його нагородив Віктор Янукович.

Про це депутат повідомив, отримавши копію заяви А.Дімарова, поінформували УНІАН у прес-службі В.Яворівського.

«Щойно я мав розмову з прекрасною, дивовижною людиною Анатолієм Дімаровим, який кілька днів тому відсвяткував своє 90-річчя. Майже щороку він видає нову книгу потужною енергетикою і небаченою гостротою. У 90 років мати такий молодий дух та уяву – це справді неймовірно. Ми, його колеги-письменники, завжди дивувалися його позицією, його відкритістю», - цитує прес-служба В.Яворівського.

«Отже, сьогодні А.Дімаров мені повідомив, що підготував заяву, в якій відмовляється від президентської нагороди», - заявив В.Яворівський.

При цьому, крім повідомлення від самого депутата, прес-служба розіслала фотокопію заяви від імені А.Дімарова, написаної від руки, і датованої 17 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Президент України Віктор Янукович «за значний особистий внесок у розвиток національної літератури, вагомі творчі здобутки, багаторічну плідну діяльність» нагородив письменника Анатолія Дімарова орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.