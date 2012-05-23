Визначилися перші фіналісти Євробачення

У першому півфіналі, що відбувся 22 травня, взяли участь 18 виконавців.

У фінал вийшли представники Румунії, Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росії та Ірландії.

24 травня на "Євробаченні" пройде другий півфінал, в якому візьмуть участь ще 18 країн, в т.ч. представниця України - Гайтана.

Також як і в першому півфіналі, на підсумковий концерт будуть кваліфіковані десять з них.