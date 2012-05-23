Визначилися перші фіналісти Євробачення
06:40, 23 травня 2012Культура
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Перший півфінал відбувся 22 травня
У першому півфіналі, що відбувся 22 травня, взяли участь 18 виконавців.
У фінал вийшли представники Румунії, Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росії та Ірландії.
24 травня на "Євробаченні" пройде другий півфінал, в якому візьмуть участь ще 18 країн, в т.ч. представниця України - Гайтана.
Також як і в першому півфіналі, на підсумковий концерт будуть кваліфіковані десять з них.
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