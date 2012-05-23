У Києві створять Алею воїнської слави

Верховна Рада ухвалила постанову "Про створення Алеї воїнської слави у парку Вічної Слави міста Києва".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення у вівторок проголосували 262 із 296 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В даній постанові передбачено з метою забезпечення достойного увічнення пам`яті загиблих воїнів – визволителів у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, вшанування безсмертного подвигу ветеранів війни їх мужності і звитяги, збереження та розвитку славних бойових традицій українського народу, посилення патріотичного виховання громадян України, збереження історичної правди, збереження гордості за воїнів-визволителів України від фашистської навали та формування загальнонаціональної єдності створити Алею воїнської слави у парку Вічної Слави міста Києва.

В постанові рекомендовано Кабінету міністрів України у двотижневий термін з дня прийняття цієї постанови створити організаційний комітет зі створення Алеї воїнської слави в парку Слави із залученням представників Міністерства оборони України, Київської міської державної адміністрації, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, інших міністерств та відомств, громадських організацій.

Організаційний комітет має визначити порядок створення Алеї воїнської слави, перелік визначних воїнів для увічнення на Алеї воїнської слави та затвердити загальний вигляд пам`ятних знаків (бюстів).