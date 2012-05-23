Сьогодні в Києві стартує "Arsenale 2012"

З 24 травня по 31 липня у столиці проходитиме Перша Київська міжнародна бієнале сучасного мистецтва "Arsenale 2012".

Виставка складатиметься з робіт близько ста митців, її буде організовано довкола чотирьох основних ідей: "Невтомний Дух", "В Ім’я Порядку", "Плоть" та "Неспокійний сон", повідомляють організатори, пише Українська правда. Київ.

До початку бієнале і протягом усього часу її проведення будуть проходити різноманітні заходи освітнього характеру: лекції, майстер-класи, презентації, зустрічі з художниками, кураторами та арт-критиками. Планується спеціальна програма кіно- та відеопоказів.

Проходитиме бієнале у Мистецькому арсеналі, що на вул. Лаврській, 10-12.

Окрім спеціальної, освітньої програми бієнале, також проходитиме паралельна програма, місцем локації якої визначено низку мистецьких інституцій.

До участі у паралельній програмі бієнале запрошені 36 музеїв, галерей, міжнародних культурних центрів, індивідуальних мистецьких ініціативи тощо. Найрізноманітніші культурні майданчики у довільній формі презентуватимуть проекти, що мають відповідати темі бієнале.

Паралельна програма "Arsenale 2012" презентує 170 найбільш значущих і активних митців художнього процесу України з Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Дніпропетровська. До програми входить близько 45 проектів.

Виставка працюватиме у понеділок – середу, п’ятницю – неділю з 11.00 до 20.00, у четвер – з 10.00 до 22.00. Вартість квитків у будні до 14.00 – 50 гривень, після 14.00 – 80 гривень. У вихідні – 80 гривень.

Разом з тим "сезонний квиток" (з 24 травня по 31 липня) коштує 200 гривень, "родинний" (2 дорослих та 1-2 дітей 12-14 років) – 120 гривень, "пільговий" (пенсіонери, студенти, військові строкової служби, викладачі, вчителі) – 20 гривень. Для дітей до 12 років – вхід вільний.