Фани "Горе від розуму" зберуться в Криму

Міжнародні читання, присвячені творчості автора "Горе від розуму " Олександра Грибоєдова, пройдуть 25-31 травня в Криму. В Алушті зберуться науковці та дослідники з України, Росії і далекого зарубіжжя, повідомила прес-служба кримського уряду.

З науковими доповідями виступлять дослідники й перекладачі з Великобританії, Японії, США, Німеччини і Швеції.

Учасники читань "Грибоєдов і сучасність" будуть говорити про життя і творчість Грибоєдова, в тому числі, про період його перебування в Криму.

"Саме з Алушти Грибоєдов почав подорож південним берегом Криму влітку 1825 року. На центральній площі Алушти в 2002 році встановили пам`ятник Грибоєдову. Грибоєдовські описи Криму і сьогодні зберігають свою історичну значимість, але кримські записи Грибоєдова і період його життя в Криму до сих пір недостатньо вивчені в літературознавстві та історії ", - відзначають організатори зустрічі.

Серед них - Держархів Криму, Таврійський національний університет імені Вернадського, Інститут російської літератури Російської академії наук.

