"Фішки" курортного сезону покажуть на виставці в Євпаторії

Республіканська виставка туристичних маршрутів і екскурсійних програм "Нове обличчя древнього курорту", присвячена 225-річчю кримського туризму, пройде 25-26 травня в Євпаторії, повідомила прес-служба мерії.

Участь в заході візьмуть екскурсоводи, туристичні фірми, представники історико-культурних і природних об`єктів, майстри народних ремесел, підприємства, які реалізують туристичне устаткування.

"У програмі - презентація експозицій історико-культурних і природних об`єктів Криму, туристичних маршрутів і екскурсійних програм, майстер-класи, екскурсії по туристичних маршрутах Євпаторії", - говориться в прес-релізі.

У другий день виставки відбудеться фестиваль "Парад туризму". У ході візьмуть участь представники туристичних підприємств, об`єктів історико-культурної спадщини Криму і творчі колективи. Парад стартує на Театральній площі. Потім колони пройдуть центральними вулицями міста - Дувановській, Фрунзе і набережній Горького - до місця проведення виставки: дельфінарію