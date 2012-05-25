Іспанську співачку попросили не вигравати Євробачення
Бо нема грошей
Іспанське телебачення TVE попросило співачку Пастору Солер не вигравати цьогорічний конкурс “Євробачення”.
Про це пише сьогодні бельгійська газета Le Soir.
“Мені сказали: Будь ласка, не вигравай!. Сьогодні не той момент для Іспанії та її телебачення, щоб вигравати. Якщо виграємо, буде неможливо, виходячи з вартості, організувати наступний конкурс. В Азербайджані є нафта, а у нас – ні”, - цитує видання розповідь іспанської учасниці “Євробачення”.
Бельгійське видання також зазначає, що, за іронією долі, Іспанія, яка говорить про неможливість організувати “Євробачення” через фінансові проблеми, разом з тим, претендує на проведення Олімпійських ігор 2020 року у Мадриді.
Разом з тим, як пише Le Soir, для країн Західної Європи бажання не вигравати “Євробачення” в останні роки стало звичайною справою, тоді як для східних країн перемога у “Євробаченні” дає можливість нагадати про себе і покращити власний імідж.
Іспанія автоматично потрапляє до фінальної частини конкурсу разом із Францією, Німеччиною, Італією та Великою британією, як найбільші донори Європейського союзу радіо і телебачення.