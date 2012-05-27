На Євробаченні назвали переможців

Завершився міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2012.

За результатами голосування глядачів і професійного журі в 42 країнах Європи найбільшу кількість балів набрала виконавиця зі Швеції - Лорін. У неї - 372. 18 країн віддали їй вищі 12 балів, 5 - по 10 і 3 - по 8.

Друге і третє місця - російські бабусі (259. 1-5-8) та серб Желько Йоксимович (214 4-8-2).

Представниця України - Гайтана - на 15 сходинці з 65 балами. Друге місце віддали їй глядачі з Білорусі, третє - з Молдови та Росії. 7 балів надійшли з Мальти, по 6 - від Латвії та Грузії, по 3 - від Азербайджану, Македонії, Італії та Ірландії, по 2 - від Литви та Іспанії, по балові - від Греції, Португалії, Норвегії та Естонії.

Українське журі, зі свого боку, на перше місце поставило Сабіну Бабаєву, яка представляла Азербайджан, на друге "Буранівських бабусь" і на третє - Пашу Парфенія з Молдови.

Місця, бали і шанувальники:

1. Швеція 372 (12 - Австрія, Бельгія, Франція, Велика Британія, Словаччина, Голландія, Ісландія, Норвегія, Естонія, Данія, Латвія, Іспанія, Фінляндія, ФРН, Росія, Угорщина, Ізраїль, Ірландія; 10 - Румунія, Словенія, Кіпр, Литва , Сербія, 8 - БіГ, Болгарія, Грузія)

2. Росія - 259 (12 - Білорусь, 10 - Україна, Азербайджан, Сан-Марино, Латвія, Італія, 8 - Бельгія, Словенія, Португалія, Норвегія, Естонія, Данія, Іспанія, Фінляндія)

3. Сербія 214 (12 - Чорногорія, Словенія, Хорватія, Болгарія; 10 - Австрія, БіГ, Швейцарія, Македонія, Нідерланди, Швеція, Норвегія, ФРН, 8 - Франція, Греція)

4. Азербайджан 150 (12 - Україна, Мальта, Туреччина, Литва, 10 - Молдова, Болгарія, Грузія, Росія; 8 - Кіпр, Ізраїль)

5. Албанія 146 (12 - Сан-Марино, Швейцарія, Македонія, Італія; 10 - Чорногорія, Бельгія, Греція, 8 - Австрія, Угорщина)

6. Естонія 120 (10 - Франція, Словаччина, Ісландія, Фінляндія, 8 - Швеція, Литва, Латвія, Ірландія)

7. Туреччина 112 (12 - Азербайджан, 10 - Албанія, 8 - Мальта, Македонія, Нідерланди, ФРН)

8. Німеччина 110 (10 - Португалія, Естонія, Данія, Угорщина, Ірландія, 8 - Італія)

9. Італія 101 (10 - Мальта)

10. Іспанія 97 (12 - Португалія, 10 - Ізраїль; 8 - Велика Британія, Швейцарія)

11. Молдова 81 (12 - Румунія, 8 - Україна, Сан-Марино)

12. Румунія 71 (12 - Молдова; 10 - Іспанія)

13. Македонія 71 (12 - БіГ, Сербія, 8 - Албанія, Чорногорія, Туреччина, Хорватія)

14. Литва 70 (12 - Грузія; 8 - Білорусь)

15. Україна 65 (10 - Білорусь, 8 - Молдова, Росія)

16. Кіпр 65 (12 - Греція, Швеція; 8 - Ісландія, Сербія)

17. Греція 64 (12 - Албанія, Кіпр, 8 - Румунія)

18. Боснія і Герцеговина 55 (10 - Туреччина, Хорватія)

19. Ірландія 46 (10 - Велика Британія)

20. Ісландія 46

21. Мальта 41 (8 - Азербайджан)

22. Франція 21

23. Данія 21

24. Угорщина 19 (8 - Словаччина)

25. Велика Британія 12

26. Норвегія 7