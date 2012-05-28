Із 1530-річчям Київ привітали тринадцять міст-побратимів

Офіційні делегації із тринадцяти міст-побратимів та міст-партнерів прибули до української столиці аби долучитися до святкування 1530-річчя Києва.

Як повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації, 26 травня на території національного заповідника «Софія Київська» відбувся дипломатичний прийом за участі голови КМДА Олександра Попова та заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галини Гереги.

«Ми раді вітати вас в адміністративному і водночас духовному серці країни – її столиці Києві. У Києва велика історія і впевнені перспективи розвитку. Мені приємно, що з кожним з ваших міст Київ пов’язує тривала і міцна дружба. А День народження за традицією необхідно святкувати з друзями. Ми підготували дуже цікаву і насичену програму до Дня міста, не підвела і погода, адже саме навесні Київ найкрасивіший, а тому я сподіваюся, що у вас залишаться приємні враження від цього візиту», – сказав вітаючи делегатів міст-побратимів О.Попов.

Голова КМДА запросив усіх гостей прийому відвідати ще одну святкову подію – гранд-концертом визнаних зірок світової класичної музики із грандіозним 3D-шоу «Нове обличчя древньої столиці» в рамках мистецького проекту «Київ славний, величавий – 1530!», що був запланований на 20:00 на Софіївській площі.

Особисто привітати киян зі святом прибули мер Таллінна (Естонія) Едгар Савісаар та очільник Тампере (Фінляндія) Тімо Ніємінен. До речі, саме Тампере стало першим містом-побратимом Києва. Договір про співпрацю було підписано ще у 1954 році.

«Ми дуже раді, що в цей особливий для нас день разом з нами святкують наші друзі з інших країн. Київ надзвичайно цінує відносини з містами-побратимами і містами-партнерами. Ми дуже сподіваємось, що з часом наша співпраця буде поглиблюватись і розвиватись» – вітаючи гостей зазначила Г.Герега.

В КМДА нагадують, що про свій намір відвідати Київ під час проведення Євро-2012 заявили мери 5 європейських міст. Насолодитися київськими краєвидами та футбольним дійством вже за кілька тижнів прибудуть очільники Тулузи, Лейпцигу, Москви, Тбілісі та Відня.