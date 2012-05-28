У Каннах перемогла "Любов"

11:00, 28 травня 2012
Культура
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Фільм австрійського режисера

Головний приз Каннського кінофестивалю - Золота пальмова гілка - дістався фільму "Любов" австрійського режисера Міхаеля Ханеке.

Картина розповідає про історію літньої подружньої пари. Головні роль виконують Жан-Луї Трентіньян і Емманюель Ріва.

Гран-Прі отримала сатирична картина "Реальність" італійського режисера Маттео Гарроне.

Приз журі фестивалю - комедія Кена Лоака "Ангели".

Приз за кращу акторську роботу серед чоловіків отримав датський актор Мадс Міккельсен за роль у фільмі "Полювання".

Приз за кращу акторську роботу серед жінок розділили румунські актриси Крістіна Флутур і Космина Стратан за ролі у фільмі "За пагорбами".

Приз за кращий сценарій отримав Крістіана Мунгіу ("За пагорбами").

Режисерський приз отримав іспанець Карлос Рейгадас за картину Post Tenebras Lux (лат. "Після мороку світло").

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