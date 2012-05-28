"Великого Їжака" отримав Валентин Бердт
Літературна премія передбачає 10 тис. грн. винагороди
Першим лауреатом літературної премії для авторів дитячих книжок «Великий Їжак» став автор книжки «Мій друг Юрко Циркуль та інші» Валентин Бердт.
Про це повідомляє літературний Інтернет-ресурс “ЛітАкцент”.
Ім’я переможця стало відоме 25 травня у Жовкві (Львівська область).
Письменник, який не зміг бути присутнім на церемонії, одержить почесний диплом і грошову винагороду в 10 тис. грн.
В.Бердт (справжнє ім’я – Валентин Бердута) – український письменник, журналіст, редактор, видавець. Літературну творчість розпочинав як поет. Видав збірку верлібрів «Потойбіччя». Вірші та оповідання друкувались в місцевій періодиці, українських часописах «Український засів», «Медіа-поліс» та антології молодої поезії «Початки» («Смолоскип», 1998). Як прозаїк дебютував романом «Останній клієнт». З 2009 року активно працює в дитячій літературі. Лауреат творчих конкурсів «Часопис», «Часопис-2000», «Коронація слова» (2009).
Серед фіналістів премії також були Юрій Бедрик, Василь Голобородько, Михайло Григорів, Сашко Дерманський, Дзвенислава Матіяш, Олекса Росич, Марина Павленко і Роман Скиба.
Як повідомляв УНІАН, перша українська недержавна літературна премія “Великий Їжак” стартувала у жовтні минулого року.
До складу журі премії сезону 2011-2012 року увійшли письменниця Леся Демська (голова журі), письменниця Таня Щербаченко, письменник Іван Андрусяк, редактор журналу “Малятко” Оксана Кротюк, журналіст Оксана Приходько, філолог Тетяна Качак і письменниця, президент премії “Великий Їжак” Маріанна Кіяновська.
17 березня премія «Великий Їжак» була презентована на Міжнародному книжковому ярмарку у Ляйпцигу. На зустрічі з директором Ляйпцизької книжкової виставки Олівером Зіллє була досягнута домовленість про те, що наступного року переможець премії поїде на Ляйпцизький ярмарок-2013.
Крім того, будуть підписані договори про партнерство і співпрацю з кількома європейськими книжковими преміями, у яких є номінація «дитяча література». Відповідно, українські дитячі письменники-фіналісти премії зможуть брати участь у міжнародних літературних заходах.
З 28 березня до 20 травня відбулися кілька всеукраїнських письменницьких турів, у рамках яких були проведені зустрічі авторів дитячих книг (фіналістів премії) з читачами, літературні майстер-класи. Крім того, у рамках інформаційної кампанії по всій Україні відбулися презентації найкращих українських дитячих книжок.