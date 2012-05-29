Про головну героїню "Мовчання ягнят" знімуть серіал

Телеканал Lifetime зніме серіал, присвячений головній героїні фільму "Мовчання ягнят" Кларису Старлінг. Про це повідомляється на сайті TV Guide.

Фінансуванням нового проекту займеться компанія MGM. У серіалі події розгортатимуться після завершення Кларіс Старлінг навчання в академії ФБР (в "Мовчанні ягнят" вона була студенткою). Інформації про те, хто зіграє головну героїню нового багатосерійного телефільму, на даний час немає.

Роль Старлінг у стрічці "Мовчанні ягнят", яка вийшла в 1991 році, виконувала Джоді Фостер. У 1992 році стрічка була номінована на сім "Оскарів" і отримала п`ять з них, у тому числі в основній номінації "Кращий фільм". Фостер отримала нагороду Американської кіноакадемії як найкраща актриса. У 2001 році в прокат було випущено стрічку "Ганнібал", продовження "Мовчання ягнят". У цій картині роль Старлінг виконувала Джуліанна Мур.

Примітно, що в даний час канал NBC працює над серіалом про Ганнібала Лектора, ще одного ключового персонажа фільмів "Мовчання ягнят" і "Ганнібал". Цей проект був анонсований в 2011 році. У березні 2012 року стало відомо, що постановкою серіалу займеться Девід Слейд ("Льодяник", "30 днів ночі" і "Сутінки. Сага. Затемнення").

Lenta.ru

