Українцям передадуть “Кольорові послання з Італії”

З 30-го травня по 3-тє червня в Києві в Будинку художників (Артема, 1-5) в рамках «Італійських днів» відбудеться виставка творів п`ятнадцяти сучасних італійських художників під назвою “Кольорові послання з Італії”.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві республіки Італія в Україні.

Відкриття виставки відбудеться 30 травня о 17-00. Також під час відкриття буде проведено навчальні семінари з культури італійської кухні та використання типових продуктів, а також їхньої дегустації.

На завершення «Італійських днів» Посольство республіки Італія в Україні та Торгово-промислова палата подарують одному з найвідоміших українських музеїв 15 картин для проведення постійної виставки італійського мистецтва з метою посилення культурних зв’язків між двома країнами.

Аналогічне мистецьке свято відбулося вже у Львові. Незважаючи на коротку тривалість експозиції, з 25 до 27 травня, як повідомляють у Посольстві, виставку відвідала велика кількість шанувальників мистецтва.