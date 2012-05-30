Громадські діячівважають, що Закон про мови загрожує громадянському миру

Громадські діячі і організації просять спікера Володимира Литвина і депутатів не ухвалювати законопроект "Про засади державної мовної політики".

Про це сказано у відкритому листі до Литвина і депутатів, який, зокрема, підписали лауреат Національної премії ім. Шевченка Євген Сверстюк, президент Українського ПЕН-центру Мирослав Маринович, координатор програми Харківської правозахисної групи Василь Овсієнко та інші.

"Закликаємо вас відмовитися від прийняття цього антиконституційного документа, який суперечить національним інтересам України і загрожує громадянському мирові в нашому спільному домі – Україні", - йдеться у документі.

За словами громадських діячів, законопроект "регіоналів" Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка "спрямований на підрив статусу української мови як державної та її витіснення з ужитку в усіх сферах публічного життя в більшості областей України".

Вони зазначили, що "принципово неприйнятною", зокрема, є стаття 3 законопроекту, в якій "право мовного самовизначення" сформульоване поза контекстом статусу української мови як державної.

"Ні Конституція України, ні міжнародно-правові акти, що визначають стандарти захисту прав людини, включно з рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин та Європейською Хартією регіональних або міноритарних мов, не встановлюють право мовного самовизначення в сфері застосування державної мови. В практиці європейських держав цей принцип також відсутній", - сказано у листі.

На думку громадських діячів, законопроект є результатом "свідомих маніпуляцій з чинним українським законодавством та ігнорування реального стану поширення державної мови на значній території України".

"Змінювання меж функціонування державної мови є змінюванням конституційного ладу України, а це право згідно з частиною третьою статті 5 Конституції України належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органом або посадовими особами", - сказано у листі.

Звернення підписали також виконавчий віце-президент Конгресу Національних Громад України Йосиф Зісельс, депутати Олесь Доній і Юрій Гнаткевич, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Лариса Масенко, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія Володимир Василенко, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України Оксана Данилевська, поетеса, активістка національного і правозахисного руху Ірина Стасів-Калинець, поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ігор Калинець.

Українська правда