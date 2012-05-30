На Sotheby's Криволап знову продається за рекордну суму

29 травня картину українського художника Анатолія Криволапа було продано на аукціоні Sotheby`s у Лондоні за $ 83 700.

Попередньо робота - пейзаж "Ніч" - була оцінена в 30 000 - 50 000 фунтів ($ 47 000 - 78 000). Такий естімейт є новою планкою для українського мистецтва - раніше на торгах дому Sotheby`s український живопис оцінювали в межах $ 15 000.

Пейсаж "Ніч"

"Ніч" Анатолія Криволапа увійшла в каталог проекту "Сучасні художники України", який 1 червня відкривається в харківському ЕрміловЦентрі в рамках паралельної програми київської бієнале сучасного мистецтва Арсенале 2012.

Нагадаємо, що за офіційними результатами продажів, на сьогоднішній день Анатолій Криволап є найдорожчим художником України. Картина живописця "Степ" у травні 2011 року була продана на аукціоні Phillips de Pury & Co в Нью-Йорку за $ 98 500 - рекордну для сучасного українського мистецтва суму. У жовтні 2011 року Криволап побив свій власний рекорд - на торгах Phillips de Pury & Co в Лондоні: його робота "Кінь. Ніч" пішла з молотка за $ 124,343.

Інтерес до робіт Криволапа симптоматичний, вважає відомий український мистецтвознавець Галина Скляренко: "Якщо на міжнародній художній сцені він свідчить про незмінну актуальність живопису як найбільш традиційного і разом з тим - естетично невичерпного медіа, а також про нинішню розмитості меж між« музейним »і« галерейним» мистецтвом, то в Україну фіксує важливі для пострадянської країни процеси - асиміляцію модерністських трендів в офіційний культурний дискурс".

У 2011-му році Анатолій Криволап був названий «Людиною року», а в 2012-му році удостоєний вищої Національної премії ім.Т.Шевченка.