Центр театрального мистецтва імені Курбаса виселяють?

У вівторок до Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса надійшла позовна заява ДКП "Київжитлоспецексплуатація" до Господарського суду м. Києва про виселення з його приміщення за адресою: вул. Володимирська, 23-В.

Про це йдеться у листі, який надійшов у редакцію від центру ім..Курбаса, пише Українська правда. Життя.

"На нашу думку, замах комунальних організацій міста на державну власність, та ще й в такому розмірі, – акція незаконна. Адже на будівництво та придбання театрального обладнання впродовж 1999-2000 рр. було витрачено капітальних видатків з Державного бюджету України на суму близько 6 млн. грн.", - йдеться у листі.

"Найприкріше, що цей акт комунального вандалізму відбувається не лише всупереч Законам і Указам Президента, а й ніби зумисне приурочений на виконання Постанови Верховної Ради про вшанування ювілею Леся Курбаса", - зазначається у повідомленні директора центру Неллі Корнієнко.

Центр надіслав голові КМДА Олександру Попову листа, у якому просить втрутитись у суперечку.