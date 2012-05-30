У парку "Позняки" відкрили світло-музичний фонтан "Груша"

У київському парку "Позняки" було відкрито світло-музичний фонтан зі скульптурною композицією "Груша". Створено грушу з нержавіючої сталі, висота якої 4 метри. Модель груші взята невипадково - вона є одним з найбільш солодких плодів у наших просторах. Груша - символ солодкого життя, розділена на 7 нерівних частин.

Поліровані поверхні скульптури дають можливість взаємодії з глядачем.

Поруч, на Лебединому озері, запрацювало відразу шість величезних фонтанів з підсвіткою.

Сам парк "Позняки" також привели в порядок. Його прибрали, пофарбували, повісили нові ліхтарі замість старих розбитих, по всьому парку розставили біотуалети. У другій частині реконструкції парку черга дійде до схилів. Їх будуть зміцнювати і вирівнювати.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що до кінця весни в Києві запрацюють ще сім фонтанів. Відзначимо, що відкриття сезону фонтанів ознаменував запуск світломузичного фонтану на Хрещатику. Його історія веде свій рахунок з 1979 р.

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