Тернополь зустріне VI Всеукраїнський фестиваль козацької пісні ”Байда”

22-23 вересня у Тернополі пройде VI Всеукраїнський фестиваль козацької пісні "Байда".

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Анатолій ВИХРУЩ, розпочнеться фестиваль 22 серпня о 8 год Святковою літургією в Надставній церкві. О 10 годині в „Березілі” збереться Велика Рада Українського козацтва. Урочисте відкриття фестивалю-конкурсу козацької пісні „Байда” розпочнеться о 12 годині на Театральному майдані Тернополя.

Згодом, о 14 годині, в приміщенні драмтеатру та обласної філармонії розпочнуться конкурсні виступи учасників фестивалю, хорових, танцювальних, музичних колективів. Продовжаться виступи о 15 год на Театральному майдані та літній естраді парку відпочинку ім. Т.Шевченка, а о 16.30 – на Співочому полі с. Великі Гаї. “Планується також, що козаки відвідають місце Зборівської битви де буде встановлено пам’ятник на честь військ, які брали участь у цьому бойовищі”, — повідомив А.ВИТХРУЩ.

У неділю, 23 вересня з 12 години, фестивальні заходи розпочнуться на Театральній площі Тернополя.

Тут відбудеться нагородження переможців фестивалю та заключний концерт. О 15 год гостей та учасників фестивалю особисто привітає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Очікується, що загалом у фестивалі візьме участь близько 700 учасників та гостей. Також організатори розраховують, що прибуде 350 членів Великої Ради Українського козацтва.