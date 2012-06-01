У США - День пончика

Національний день пончика (National Doughnut Day) відзначають сьогодні в США.

Вважається, що їх у Новий Світ привезли датські переселенці, повідомляє РІА "Новости". За 200 років американці змінили написання слова з хитромудрого європейського dough-nut до простого donut.

Найвідоміші автори "донатів" - Маргарет Шелдон і Хелен Парвіанс з "Армії порятунку", які приїхали в 1917 році до Франції, щоб підтримати американських солдатів на фронті Першої світової війни. На своїх пунктах вони роздавали солдатам гарячу випічку, каву і поштові марки для листів додому.

"День пончика" став щорічним святом після Великої депресії, коли чиказька філія "Армії порятунку" влаштувала в 1938 році акцію на честь ветеранів Першої світової. Відтоді "День пончика" набув загальнонаціонального масштабу, зберігши головну ідею - збір на користь голодуючих. У кав`ярнях в першу п`ятницю червня виставлені благодійні марки вартістю в один долар, а в багатьох мережевих пекарнях пригощають пончиком безкоштовно.