Науковці шукатимуть біля Вишгорода палац княгині Ольги

Біля Вишгороду на Київщині науковці розпочнуть пошуки палацу княгині Ольги і місця поховання святих Бориса і Гліба.

Про це було оголошено вчора на XVIII науково-практичній конференції “Старожитності Вишгородщини”, що проводилася з нагоди 80-річчя утворення Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь».

Зокрема, під час конференції було оголошено про початок проекту “Пошук заміського палацу княгині Ольги та місця поховання князів Бориса і Гліба - перших святих мучеників Східної Європи”.

Фундаторами цього проекту стали Інститут археології Національної академії наук України, Вишгородський історико-культурний заповідник та Центр культури та історії Давньої Русі “Парк Київська Русь”.

Представник Інституту археології Всеволод Івакін повідомив, що в рамках проекту уже зроблено перші кроки - проведено розвідувальне шурфування, яке істотно доповнило дані про історичну топографію давнього Вишгорода. Крім того, було знайдено ряд унікальних артефактів.

“Ми віримо, що знайдемо на Вишгородський землі заміську резиденцію княгині Ольги і поховання Бориса і Гліба”, - сказав президент Парку Володимир Янченко.