Цього літа українці витрачають на відпочинок на чверть більше

Витрати українців на літній відпочинок в 2012 році збільшаться на 25%. Як повідомляє компанія «Пан Укрейн», в порівнянні з минулим роком, співвітчизники готові витрачати більше коштів і брати більш тривалі відпустки: мінімум два тижні на поїздку - тенденція цього літа.

"Традиційно «млявий» червень з продажів наздогнав торішні показники липня та серпня», - розповідає заступник директора з туризму компанії «Пан Укрейн» Ольга Юденко.

Експерти пов`язують динаміку з проведенням в Україні чемпіонату ЄВРО-2012: співвітчизники хочуть перебратися в спокійніші місця за кордон або в Крим.

Рейтинг напрямків у літньому сезоні: Таїланд, Емірати, Крим, Туреччина, Хорватія і Болгарія. На цей сегмент припадає 65% продажів. З більш дорогих напрямків українці обирають Іспанію, Італію, Францію, Португалію, Мексику (20%). У сегменті екзотики лідирують Мальдіви, Маврикій, Балі, В`єтнам і Шрі-Ланка (15%).

Проривом року в «Пан Укрейн» називають Грузію, яка ще в минулому році була новинкою, а в цьому - хітом продажів. Великий потенціал, на думку експертів, і в Азербайджану.

Мінімальна сума, яку готові витратити співвітчизники цього року на відпочинок - 550 євро. Цих грошей вистачить на тижневий відпочинок двох людей в Болгарії з перельотом і дворазовим харчуванням. У Криму сім`я з двома дітьми може відпочити тиждень, заплативши 5600 грн. за проживання зі сніданками та вечерями.

Найдорожчий напрямок (через перельот) на сьогодні - це Мексика, Сейшельські острови і Маврикій. Планувати поїздку в ці країни можна, маючи мінімум 2500 доларів на 7 ночей для однієї людини.

Кожен додатковий тиждень перебування на відпочинку збільшує витрати на 50%. А різниця з вартості між бюджетним варіантом відпочинку та VIP пропозицією в одному напрямку становить близько 500 євро.

