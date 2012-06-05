Презентація книги Олексія Толкачова "Омріяна Україна"

6 червня о 19.00 у київському Будинку вчителя відбудеться цікава інтелектуальна подія - презентація світоглядної книжки Олексія Толкачова "Омріяна Україна. Ключ до майбутнього".

Видана книжка є стислим конспектом світоглядно - цивілізаційного проекту "Омріяна Україна", над яким велася робота протягом останніх декількох років.

Метою "Омріяної України" є започаткувати фундаментальні світоглядні зміни в українському суспільстві через зміну цінностей.

Під час презентації буде обговорено сутність Національної ідеї, значення Національної мрії, обговорено проблеми, які стоять на шляху розвитку України. Водночас, буде означено основні цінності І, на яких розвиватиметься Україна в найближчі 20-50 років, а також визначено вектори суспільних та державних трансформацій, через які Україні доведеться пройти.

Автор книги Олексій Толкачов - громадський діяч, знаний не лише в Україні, але й за кордоном. Багатий досвід громадської роботи в Україні, Росії, Киргизстані, Узбекистані та Європейському Союзі дозволили йому зробити неординарні висновки та прогнози щодо України.

Захід може бути цікавий не лише для тих, хто цікавиться суспільно-політичним життям, але й для всіх, хто пов’язує свою подальшу долю з Україною. Також запрошуються представники засобів масової інформації.

Захід відбудеться: 6 червня 2012 року, в середу о 19.00. Тривалість - 2 години.

Адреса : місто Київ, вул. Володимирська 57, Будинок вчителя, Велика вітальня, 3 поверх.

Вхід вільний. Реєстрація учасників - на місці.