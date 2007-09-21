У Дубно перепоховали останки доби Середньовіччя

Перепоховання людських останків, знайдених у підвальному приміщенні Свято-миколаївської церкви (колишній Костел Бернардинів), проведено в місті Дубно на Рівненщині. Ці останки перепоховано на міському цвинтарі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Дубенської міської ради, останки належать заможним городянам доби Середньовіччя. Археологічні дослідження провели представники Львівського інституту Українознавства імені І.Крип’якевича НАН України під керівництвом старшого наукового співробітника Віри ГУПАЛО.

Колишній Костел Бернардинів, який був заснований у 1629 році, вже здавна притягує до себе археологів та істориків. Місцеві жителі розповідають, що в часи комуністичних репресій тут також знищували людей, про що свідчать знайдені людські черепи.

Людські захоронення, різноманітні предмети домашнього побуту та монети часів Середньовіччя були нещодавно знайдені і в центрі Дубна під час будівельних робіт. У місцевій пресі також були публікації про те, що на місці теперішніх частих обвалів землі були підземні ходи, які сполучали центр міста з його околицями та приміськими населеними пунктами.