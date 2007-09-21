Форум видавців у Львові буде загальнонаціональним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 902/2007 з метою сприяння створенню в Україні цивілізованого книжкового ринку та піднесенню престижу української книги в суспільстві, постановив підтримати ініціативу громадської організації «Форум видавців», Львівської обласної державної адміністрації та Національної ради з питань культури і духовності стосовно проведення щороку Форуму видавців у Львові як загальнонаціонального заходу для популяризації української книги та сприяння розвитку видавничої справи, з широким залученням вітчизняних та зарубіжних учасників.

Про це йдеться у розміщеному на офіційному сайті глави держави указі від 20 вересня.

Цим документом Кабінету Міністрів України доручено сприяти організації та проведенню Форуму видавців у Львові, у тому числі розглянути питання щодо виділення щорічно бюджетних коштів на відповідні цілі.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.