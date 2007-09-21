25 вересня у продаж надійде останній ”Гаррі Поттер” українською мовою

25 вересня у продаж надійде український переклад останньої 7-ї книжки Джоан К. РОЛІНГ про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили видавець, головний редактор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ і перекладач українського "Гаррі Поттера" Віктор МОРОЗОВ.

І.МАЛКОВИЧ розповів, у четвер лондонський офіс Дж.РОЛІНГ підтвердив, що український переклад побачить світ першим у світі. Українська версія виходить практично на три тижні раніше ніж російська, не зважаючи на шалене, за словами І.МАЛКОВИЧА, бажання росіян випередити цього разу українських видавців. “Цього разу нам особливо важко було конкурувати з нашими найближчими сусідами - вони намагалися за будь-яку ціну бути першими. Але, як відомо, продажі української версії починаються 25 вересня, а російської - 13 жовтня. Тепер вони розсилають у поштові скриньки по всій Україні пропозиції про "чарівну доставку" книжки після 13 жовтня, і лише в самому кінці дуже-дуже дрібненькими буквами сповіщають, що йдеться про російську книжку...”, - зауважив він, додавши, що російський варіант буде дорожчим.

Він нагадав, що раніше планувалося презентувати українську книгу 28 вересня, коли б “закінчилася політична жабомишкодраківка (закінчення агітації – УНІАН) і о нуль нуль годин почалась би казка”. Але книгу вдалось надрукувати на 11 днів раніше і щоб не “спокушати продавців” продавати цю книгу “із-під поли” раніше визначеного терміну було прийнято рішення розпочати продаж раніше.

В цей же день, 25 жовтня, о 17-й годині в Українському домі видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентує переклад 7-ї книжки Дж.РОЛІНГ "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".

Організатори презентації пообіцяли, що дійство в Українському домі буде дуже цікавим, з багатьма сюрпризами. Зокрема, шанувальники “Поттера” зможуть придбати сьому книгу за спеціальною ціною. Вхід буде безкоштовним.

Стартовий наклад сьомої книжки „Гаррі Поттер і Смертельні реліквії" - 150 тисяч примірників.

Загальний наклад усіх семи томів українського "Гаррі Поттера" стрімко наближається до мільйона примірників.

Над сьомою книгою працювала стара команда - переклад В.МОРОЗОВА за редакцією Олекси НЕГРЕБЕЦЬКОГО та Івана МАЛКОВИЧА. Обкладинка Владислава ЄРКА.

"Переклад сьомої книги, як, власне, і, сама книга, — мабуть, найкращі у серії. Над перекладом працювало наша стара команда — загалом семеро людей. У цій заключній і чи не найяскравішій зі всієї «поттеріани» книзі Дж.РОЛІНГ дає довгоочікувані відповіді на багато запитань. Її захоплююча манера оповіді з численними несподіваними сюжетними поворотами дарує неймовірну насолоду мільйонам читачів — тим, які трималися з Гаррі аж до самого кінця...”, - каже І.МАЛКОВИЧ.

Книга коштуватиме приблизно 40 гривень. Так за прогнозами видавця на Петрівці її можна буде придбати за 37-38 гривень, в магазинах трохи більше 40 гривень. “Підстав коштувати дорожче немає”, - підкреслив І.МАЛКОВИЧ. Має книга і спеціальні захисти від піратських копій, оскільки вже сьогодні є спроби такого друку.

“Але як би там не було, український "Гарік" - знову перший у світі. У нас найкраща обладинка, чудовий переклад, найдешевша ціна... Ми зробили все, що могли. Тепер слово за українським читачем. Отже - не будь маглом. Підтримуй українське. Воно класне!", - наголошують автори українського перекладу.