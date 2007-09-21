Більше 40% жителів України взагалі не купує книг (соцопитування)

Такі результати соціологічного опитування, проведеного журналом “Профиль”. Згідно з опитуванням, трохи більше третини наших співгромадян (33,9%) витрачають на придбання «чтива» не більше 50 грн. на місяць. Близько 15,8% респондентів купує книги на суму від 50 до 100 грн. на місяць, а 7,5% для придбання книг щомісячно розлучаються з сумою більше 100 грн. Лідерами серед тих, хто готовий витратити на книги від 50 до 100 грн. на місяць, опинилися жителі Харкова ( 20,1%), львів`яни і кияни ( 15,4% і 15,3% відповідно). Тенденцією стала поступова заміна книги Інтернетом, а також зміщення інтересів читачів – останнім часом все більш затребуваними стають газети і журнали.

Вивчення уподобань українських читачів показало, що в усіх регіонах віддають перевагу художній літературі (53,1%), на другому місці – наукова і науково-популярна (31,1%), далі йдуть підручники (26,3%) і довідники (24%). При цьому наукова і науково-популярна література найбільш затребувана в Сімферополі (39,3%), довідкову літературу більше купують в Донецьку (52,7%), а технічну – в Дніпропетровську (12,3%).

Найменше читають жителі Дніпропетровська – 57,2% з них зізналися, що взагалі не купують книг. Друге місце ділять харків`яни (42,2%) і львів`яни (41,3%). Однакові результати в киян ( 40,5%), одеситів (40,3%) і жителів Сімферополя (40,4%). Найменша кількість населення, що не читає - серед жителів Донецька ( 39,3%).

Опитування проводив консорціум «Менеджмент Консалтинг Груп» на замовлення журналу «Профіль» шляхом опитування 1200 респондентів старше 18 років у містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів, Сімферополь за квотами відповідно чисельності дорослого населення в кожному місті.