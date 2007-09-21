У Донецьку Шон Карр презентуватиме рок-пісню про шахтарів

У суботу в Донецьку англійський музикант Шон КАРР презентує рок-пісню про шахтарів.

Як повідомили організатори концерту, концерт пройде в палаці молоді "Юність", а вхід на концерт буде безплатним. Ш.КАРР зі своєю групою DVS виступатимуть на живо в одному концерті з молодими донецькими групами April і Vataga.

Потім вперше відбудеться презентація нового відеокліпу компанії DVS на пісню Fallen Friends (Полеглі брати) режисерів Ігоря та Олександра СТЕКОЛЕНКІВ, присвяченого українським шахтарям. Організатори концерту уточнили, що презентація пройде у «живому» виконанні спільно з київським камерним ансамблем "Наполеон" і Донецьким зведеним хором.