У Тернополі відбудеться фестиваль українського кіно

У суботу, 22 вересня у Тернополі розпочнеться фестиваль українського кіно.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор КП „Кінотеатр сімейного відпочинку ”Перемога” Святослав ПІВТОРАК, в рамках фестивалю щодня тернополяни та гості міста зможуть безкоштовно переглянути у кінотеатрі культові українські стрічки. Відкриється фестиваль о 16 годині двосерійним фільмом ”Данило – князь Галицький”. А в неділю, о 14 годині, юні глядачі зможуть переглянути збірку мільтфільмів про козаків.

Триватиме фестиваль до 28 вересня. У будні всі фільми транслюватимуть о 16 год. Бажаючі, зокрема, зможуть переглянути фільми „Тіні забутих предків”, „Білий птах з чорною ознакою”, „Голод – 33”, „Секретний ешелон”. Закриє фестиваль стрічка „Дорога на січ”.

„Фестиваль ми задумали для популяризації українського кіно, оскільки зараз відчуваємо катастрофічний брак українських фільмів. Також завдяки фестивалю сподіваємось розширити кругозір нашої молоді, аби вона знала не тільки про сучасні комп’ютерні ігри та випивку”, – сказав С.ПІВТОРАК.

За його словами, у жовтні кінотеатр ініціюватиме чергову благодійну акцію. Тоді на безкоштовний кіносеанс запросять дітей з інтернатів, дитячих будинків та дітей з фізичними вадами. „Ми проведемо опитування серед дітей та вихователів і на основі їхніх думок виберемо, що саме демонструватимемо на цьому кіносеансі”, – повідомив С.ПІВТОРАК.

Зал „Перемоги” вміщує 400 глядачів.