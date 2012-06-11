Завтра Києво-Печерський заповідник отримає європейський сертифікат

18:56, 11 червня 2012
Культура
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Стандарт із Знаком Якості Музею

Завтра о 14.00 у конференц-залі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відбудеться прес-конференція з нагоди вручення Заповіднику сертифікату «Європейський музейний стандарт із Знаком Якості Музею» («European Standard of Museum») від Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості.

Учасники прес-конференції: Міністр культури України Михайло Кулиняк, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторія Ліснича, Президент Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні Станіслав Григорський, Віце-президент Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості Рустам Агаєв, Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Адреса: вул. Лаврська, 9; корпус № 8; третій поверх. Акредитація за тел.: (050) 387-02-95

*** Європейський музейний стандарт якості видається музейним установам, які відповідають загальній концепції музею та встановленим Європейською Економічною Палатою Торгівлі, Комерції та Промисловості (Брюсель) стандартам і критеріям, надають якісні музейні послуги, мають професійний досвід та можливості надання спеціальних консультативних послуг. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник у лютому подав заявку до центрального офісу Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості та першим серед українських музейних установ отримав зазначений сертифікат.
 

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